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Москва, 11.01.2018

США отправят в Европу танковую бригаду

«Expert Online» 2018

Летом 2018 года США направят в Европу 1-ю танковую бригаду, которая входит в состав 1-й кавалерийской дивизии, дислоцированной в Форт-Худ в Техасе.

Как рассказали журналистам в миссии США при НАТО, танковая бригада будет направлена в Европу в рамках очередной ротации сил операции Atlantic Resolve, передаёт ТАСС.

Напомним, операция Atlantic Resolve, в рамках которой американские сухопутные силы принимают участие в многонациональных учениях в Польше, Румынии, Болгарии и Венгрии, а также в государствах Прибалтийского региона была запущена в апреле 2014 года.

Согласно официальной формулировке США и НАТО цель данной операции – «восстановление уверенности» Восточноевропейских стран, после «аннексии Крыма Россией».

О том, что Пентагон планирует расширить своё военное присутствие в Восточной Европе и разместит в регионе дополнительную, бронетанковую бригаду для сдерживания «российской агрессии», американские военные сообщали ещё в конце 2016 года.

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