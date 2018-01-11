Украина готовит атаку дронов на Крым

Спецслужбы Украины готовят атаку дронов на Крым.

Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек. По его мнению, Киев собирается представить эту атаку, как акцию крымско-татарского сопротивления.

При этом парламентарий подчеркнул, что в успешный исход атаки на Украине никто не верит, однако главной задачей для них является информационный шум.

Бальбек считает, что разработана специальная схема.

«В нейтральных водах висит американский разведчик Poseidon, который и должен выдать целеуказание и корректировку данных украинским беспилотникам, – цитирует депутата РИА Новости. – И хотя нет сомнений, что вся эта «воробьиная стая» будет разгромлена, сам факт заявления о том, что это «операция крымско-татарского сопротивления», должен возыметь эффект разорвавшейся бомбы».

Бальбек убеждён, что эта диверсия будет схожа с беспилотной атакой дронов на российскую авиабазы Хмеймим в Сирии.

Ранее сообщалось, что Украина собирается сбить в небе над Донбассом самолёт и обвинить в этом ДНР и Россию.

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