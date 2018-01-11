В Совфеде прокомментировали версию о причинах крушения самолета под Смоленском

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв назвал выводы комиссии по расследованию автокатастрофы под Смоленском «политиканством», приводит RT комментарий политика.

«Выводы польской комиссии ничем, кроме политики, а точнее — политиканством, я назвать не могу», — поделился сенатор.

Также он считает, что данные результаты больше направлены на «внутриполитическую борьбу».

«Нынешняя польская власть продолжает атаковать предыдущую/ Поэтому принять эти выводы невозможно. Если какая-то новая информация появляется, то она должна передаваться в соответствующие рабочие группы», — рассказал Косачёв в беседе с RT, который также считает все попытки в придании трагедии политической окраски неэтичными.

«Спекуляции на тему этой трагедии абсолютно неэтичны и недопустимы. Всё должно происходить в рамках компетентных и профессиональных следственных действий, абсолютно избавленных от политики», - сообщил сенатор.

Напомним, ранее специальная комиссия Минобороны Польши подтвердила выводы о взрывах на борту президентского лайнера, который вследствии этого потерпел крушение под Смоленском. Все, находящиеся на борту 92 пассажира, погибли.