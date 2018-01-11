ВБ ограничил рост российской экономики

Перестраховщики

Отставание темпов развития российской экономики от других мировых стран усиливается, считают эксперты Всемирного банка. Как передает ТАСС со ссылкой на ежегодный доклад института, рост российской экономики в прошлом году составил 1,7% — на 0,4 п.п. больше, чем банк ожидал полгода назад. Такое стало возможным благодаря укреплению цен на нефть, однако в дальнейшем этот фактор не будет оказывать поддержки российскому ВВП, уверены во Всемирном банке.

Нефтяное ралли исчерпано, считают эксперты банка: сланцевая революция в США гарантирует рынку избыток дешевых поставок, а перспективы спроса омрачает развитие возобновляемой энергетики и электротранспорта. Баррель будет стоить не дороже 60-65 долларов вплоть до 2025 года (горизонт прогноза), а с учетом инфляции и вовсе будет дешеветь. В этих условия Россия будет расти вдвое медленнее, чем остальной мир, и втрое по сравнению с другими странами БРИКС, считает ВБ: в 2018 году рост российского ВВП останется на уровне 1,7%, а в 2019-20 гг. составит 1,8%.

В то же время темпы роста мировой экономики ускорятся с 3% в прошлом году до 3,1% в текущем. Рост развивающихся стран составит 4,5% в этом году и 4,7% в следующие два года. Суммарный ВВП стран БРИКС, который два года назад рос на 4%, в этом прибавит 5,2%, в следующем 5,3%, а в 2019-20 гг. — 5,4%. Накопленным итогом за 2015-20 гг. российская экономика вырастет на 4,1%, следует из оценки банка - в 3,5 раза меньше, чем американская (14,1%), втрое меньше, чем европейская, и в 9 раз меньше, чем Китай (37,9%). Отставание от скорости роста развивающих стран в целом (28,7%) при этом будет семикратным.

Прогноз Всемирного банка по росту мировой экономики и сокращению в нем доли России – из категории «лучше перестраховаться», уверен финансовый консультант TeleTrade Михаил Грачёв. С началом текущего года прогнозы представляют многие ведущие экспертные сообщества, напоминает он. Объединяет эти прогнозы одно – мировая экономика, и российская в том числе, будут расти и в начавшемся 2018 году, и в ближайшей перспективе, до 2020 года. Различают прогнозы только числовые показатели и факторы роста.

Меньше пессимизма

Так, например, Международный валютный фонд ожидает роста мирового ВВП в 2017 году на 3,5% и ускорения в 2018 году до 3,8%. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозирует рост мирового ВВП на 3,5% в 2017 и на 3,7% в 2018 годах. Специалисты банка Barclays приводят еще более оптимистичные цифры — 4,1% на 2018 год и 3,9% на 2019 год.

Российская экономика при этом будет расти несколько медленнее, это отмечают все эксперты, от отечественных до международных. ЦБ РФ ожидает по итогам 2017 года рост ВВП в диапазоне 1,7 — 2,2%, на 2018 год — 1,5-2,0% и замедления до 1,0-1,5% в 2019 году. Примерно такие же оценки предлагает министерство финансов. Безусловно, общий прогноз по росту экономики России и ВВП в частности, должен вселить оптимизм. С другой стороны, отставание ВВП России от мировой экономики должно настораживать.

Вопрос теперь состоит в том, как это оценивать. Вероятнее всего, по его словам, стоит вспомнить, что цыплят по осени считают. Прогнозы на 2017 были также достаточно пессимистичными. Но год прошел, и все оказалось не так плохо. Начало 2018 также пока в пользу России.

Рост и трансформация

Финансовые рынки показывают отличные результаты, указывает он. Индекс РТС в первую неделю торгов поднялся до максимумов с начала 2014 года в 1220,00 пункта, ММВБ торгуется на исторических максимумах в 2222,00 пункта. Несмотря на угрозу расширения санкций со стороны США в феврале 2018 года Минфин РФ объявил о планах размещения ОФЗ в первом квартале 2018 года на сумму 450 млрд рублей, что на 50 млрд больше аналогичного периода 2017 года. При этом растет доля внутренних участников размещения ОФЗ при снижении доли нерезидентов. Российский рубль устойчиво закрепился около 57,00 за доллар, несмотря на колебания цен на нефть.

В промышленности также намечаются, пусть и не глобальные (пока), сдвиги в сторону ухода от энергетического сектора экономики. По оценкам, увеличится доля строительного сектора, что может послужить локомотивом для развития того же машиностроения, производства строительных материалов и других смежных отраслей. Отставание роста российского ВВП от мирового выглядит достаточно логичным, считает Михаил Грачёв. При стабильном росте ВВП, например, того же Китая в 6,5-6,7%, ожидать такого же рывка (после кризиса 2014-2016 гг.) от России было бы преждевременно, но устойчивое развитие в ближайшие 2-3 года может дать базу для более существенных цифр после 2020 года, заключает эксперт.

Изоляция — или защитные меры?

Обращая внимание на сохранение сырьевой зависимости, при которой нефтегазовые доходы формируют примерно 60% экспорта и половину бюджета, аналитик «Алор-брокер» Кирилл Яковенко указывает на волатильность этого источника роста. Если ВВП, к примеру, рос на 1,8% в течение трех лет, а потом за один год упал на 4,7% из-за падения нефтяных цент, то рост нивелирован. По мнению Яковенко, у России в условиях санкций, особенно — технологических, есть примерно 5 лет на то, чтобы перестроить экономику и начать воспроизводить необходимые технологии внутри страны. Хорошо было бы, говорит он, преодолеть политику изоляционизма, которая сейчас в моде, но она зависит не только от нас, но и от наших партнеров по внешнеполитическим отношениям, говорит он.

В большей или меньшей мере разделяя эту оценку, нужно напомнить и о выгодах «изоляционизма», который оказался для российской экономики, по сути, протекционизмом. Недаром , например, в ЕС так возбудились по поводу российского эмбарго на поставки оттуда свинины, что пытаются через ВТО получить более, чем миллиардный штраф. Чувствовавшее себя после вступления в ВТО беззащитным, сельское хозяйство несколько лет уверенно наращивает выпуск, хотя и опирается при этом на значительную государственную помощь.

Политика импортозамещения вызывает противоречивые оценки в зависимости от точки зрения. Но пока что нам грозят еще большими санкциями, в том числе в том же энергетическом секторе, а так же в финансовом. Очень жесткие методы международной конкуренции, примененные против России, не могут не сказываться на росте и скорее всего, частично объясняют и его низкий уровень в прогнозе Всемирного Банка. Однако и преодолевающая эти оценки экономическая программа с активным участием государства пока что, насколько известно, еще только формируется.

Экономика России, прогноз экспертов на 2018 год: Бюджетные последствия рецессии