Volvo Cars установила новый рекорд продаж в 2017 году

Volvo Cars, производитель автомобилей премиум-класса, сообщает о рекордно высоких продажах в 2017 г. По сравнению с 2016 г. они выросли на 7 % и составили 571 577 автомобилей.

Главным фактором роста стал спрос на кроссовер XC60 второго поколения и на модели 90-й серии, что подчеркивает эффективность разработанной специалистами Volvo модульной архитектуры SPA с точки зрения ее конструкции, технологии и бренда.

Наиболее уверенный рост продаж, 20,9 %, продемонстрировал Азиатско-Тихоокеанский регион. Это стало возможным благодаря рекордно высокому спросу в Китае, крупнейшем рынке для Volvo, где продажи выросли на 25,8 % по сравнению с 2016 г. Тем временем продажи в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке (EMEA) выросли на 3,3 % в сравнении с 2016 г., в Северной и Южной Америке — на 0,7 %.

2017 год стал важным для компании по ряду причин. В марте на Женевском автосалоне был представлен новый XC60, который пришел на смену самой продаваемой модели Volvo и в то же время самому востребованному в Европе среднеразмерному кроссоверу.

Volvo Cars объявила о том, что отныне в основе ее бизнеса лежит стратегия электрификации и начиная с 2019 г. каждая новая модель Volvo будет выпускаться с электромотором, что положит конец эпохе автомобилей, оснащенных исключительно двигателем внутреннего сгорания.

В подтверждение озвученной стратегии компания объявила о запуске Polestar — самостоятельного бренда электромобилей, полностью объединенного с Volvo Car Group.

Volvo Cars укрепила свое сотрудничество с Geely Holding: в прошлом году было создано совместное предприятие, способное эффективно использовать экономическое преимущество масштабного производства и более оперативно разрабатывать технологию электрифицированных автомобилей следующего поколения. Кроме того, компания анонсировала, что ей будет принадлежать 30-процентная доля в LYNK & CO — новом автомобильном бренде Geely, в основу которого ляжет компактная модульная архитектура CMA, совместная разработка Volvo и Geely.

В сентябре состоялась премьера XC40 — первой модели Volvo в быстрорастущем сегменте компактных кроссоверов. Вместе с XC40 был представлен и совершенно новый формат владения автомобилем — сервис подписки Care by Volvo, благодаря которому обладание машиной становится таким же простым, как обладание смартфоном.

Volvo Cars продолжила строительство нового завода в Южной Каролине — первого в Соединенных Штатах, и анонсировала, что на предприятии, наравне с новым среднеразмерным седаном S60, с 2021 г. будет собираться XC90 следующего поколения. Все это позволит увеличить количество новых рабочих мест в Чарлстоне почти до 4000, а совокупные инвестиции в производство на территории США превысят 1,1 млрд долларов.

В конце года Volvo Cars подписала рамочное соглашение с компанией Uber на поставку в 2019–2021 гг. десятков тысяч автомобилей с возможностью установки систем автономного управления, чем открыла для себя совершенно новый рынок.

Объем розничных продаж Volvo Car Group: