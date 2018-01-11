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Москва, 11.01.2018

Volvo Cars установила новый рекорд продаж в 2017 году

«Expert Online» 2018
  • Volvo Cars установила новый рекорд продаж в 2017 году

Volvo Cars, производитель автомобилей премиум-класса, сообщает о рекордно высоких продажах в 2017 г. По сравнению с 2016 г. они выросли на 7 % и составили 571 577 автомобилей. 

Главным фактором роста стал спрос на кроссовер XC60 второго поколения и на модели 90-й серии, что подчеркивает эффективность разработанной специалистами Volvo модульной архитектуры SPA с точки зрения ее конструкции, технологии и бренда.

Наиболее уверенный рост продаж, 20,9 %, продемонстрировал Азиатско-Тихоокеанский регион. Это стало возможным благодаря рекордно высокому спросу в Китае, крупнейшем рынке для Volvo, где продажи выросли на 25,8 % по сравнению с 2016 г. Тем временем продажи в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке (EMEA) выросли на 3,3 % в сравнении с 2016 г., в Северной и Южной Америке — на 0,7 %.

2017 год стал важным для компании по ряду причин. В марте на Женевском автосалоне был представлен новый XC60, который пришел на смену самой продаваемой модели Volvo и в то же время самому востребованному в Европе среднеразмерному кроссоверу.

Volvo Cars объявила о том, что отныне в основе ее бизнеса лежит стратегия электрификации и начиная с 2019 г. каждая новая модель Volvo будет выпускаться с электромотором, что положит конец эпохе автомобилей, оснащенных исключительно двигателем внутреннего сгорания.

В подтверждение озвученной стратегии компания объявила о запуске Polestar — самостоятельного бренда электромобилей, полностью объединенного с Volvo Car Group.

Volvo Cars укрепила свое сотрудничество с Geely Holding: в прошлом году было создано совместное предприятие, способное эффективно использовать экономическое преимущество масштабного производства и более оперативно разрабатывать технологию электрифицированных автомобилей следующего поколения. Кроме того, компания анонсировала, что ей будет принадлежать 30-процентная доля в LYNK & CO — новом автомобильном бренде Geely, в основу которого ляжет компактная модульная архитектура CMA, совместная разработка Volvo и Geely.

В сентябре состоялась премьера XC40 — первой модели Volvo в быстрорастущем сегменте компактных кроссоверов. Вместе с XC40 был представлен и совершенно новый формат владения автомобилем — сервис подписки Care by Volvo, благодаря которому обладание машиной становится таким же простым, как обладание смартфоном.

Volvo Cars продолжила строительство нового завода в Южной Каролине — первого в Соединенных Штатах, и анонсировала, что на предприятии, наравне с новым среднеразмерным седаном S60, с 2021 г. будет собираться XC90 следующего поколения. Все это позволит увеличить количество новых рабочих мест в Чарлстоне почти до 4000, а совокупные инвестиции в производство на территории США превысят 1,1 млрд долларов.

В конце года Volvo Cars подписала рамочное соглашение с компанией Uber на поставку в 2019–2021 гг. десятков тысяч автомобилей с возможностью установки систем автономного управления, чем открыла для себя совершенно новый рынок.

Объем розничных продаж Volvo Car Group:

   

 

Декабрь

Январь - Декабрь

 

 

2016

2017

Рост

2016

2017

Рост

Регион EMEA

35,450

32,905

-7.2%

310,821

320,988

3.3%

 

Швеция

7,726

7,698

-0.4%

70,268

74,397

5.9%

Азиатско-Тихоокеанский регион

13,834

14,279

3.2%

126,314

152,668

20.9%

 

Китай

10,171

10,066

-1.0%

90,930

114,410

25.8%

Северная и Южная Америка

11,520

11,342

-1.5%

97,197

97,921

0.7%

 

США

10,127

9,679

-4.4%

82,720

81,504

-1.5%

Всего

60,804

58,526

-3.7%

534,332

571,577

7.0%
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