WADA ответило на обвинения в связях с ФБР

Во Всемирном антидопинговом агентстве назвали сведения, обнародованные хакерами группы Fancy Bear, заявившими, что ряд сотрудников комиссии агентства имеет связи с ФБР, устаревшими, а саму организацию «преступной», сообщает РБК.



«Fancy Bear — преступная организация, главным стремлением которой является подорыв работы WADA. Все, что они опубликовали 10 января, устарело», — сообщила в комментарии РБК менеджер по связям с общественностью антидопингового агентства Мэгги Дюран.

МОК в свою очередь отказался от комментариев о достоверности сведений, опубликованных хакерами Fancy Bear. В пресс-службе организации сообщили, что комментировать утечку документов против правил международного олимпийского комитета.

Напомним, что вчера было опубликовано заявление хакерской группы, в котором говорится, что истинными мотивами отстранения России от Олимпиады в Южной Корее стало желание получить «доступ к многомиллионным средствам и взяткам, которые составляют неотъемлемую часть спортивного мира». Выводы сделаны на основе переписки чиновников МОК и WADA.