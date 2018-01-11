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Москва, 11.01.2018

WADA ответило на обвинения в связях с ФБР

«Expert Online» 2018

Во Всемирном антидопинговом агентстве назвали сведения, обнародованные хакерами группы Fancy Bear, заявившими, что ряд сотрудников комиссии агентства имеет связи с ФБР, устаревшими, а саму организацию «преступной», сообщает РБК.

«Fancy Bear — преступная организация, главным стремлением которой является подорыв работы WADA. Все, что они опубликовали 10 января, устарело», — сообщила в комментарии РБК менеджер по связям с общественностью антидопингового агентства Мэгги Дюран. 

МОК в свою очередь отказался от комментариев о достоверности сведений, опубликованных хакерами Fancy Bear. В пресс-службе организации сообщили, что комментировать утечку документов против правил международного олимпийского комитета.

Напомним, что вчера было опубликовано заявление хакерской группы, в котором говорится, что истинными мотивами отстранения России от Олимпиады в Южной Корее стало желание получить «доступ к многомиллионным средствам и взяткам, которые составляют неотъемлемую часть спортивного мира». Выводы сделаны на основе переписки чиновников МОК и WADA.

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