Аптеки могут лишиться монополии и начать закрываться

Если продовольственным магазинам разрешат торговать лекарствами, как предложил Минпромторг, аптеки в стране начнут массово закрываться, прогнозируют их лоббисты и независимые аналитики. Покупатели выиграют с точки зрения доступности ходовых безрецептурных препаратов, но и минусы могут оказаться существенными. Вокруг этой перспективы может развернуться острая борьба

Минпромторг против Минздрава

Некоммерческая организация Союзфарма, в которую входит 759 аптечных организаций, владеющих 4,52 тыс. торговыми точками в 47 субъектах РФ, намерена просить Минпромторг обсудить с представителями фармотрасли законопроект, разрешающий продажу безрецептурных лекарств в продуктовых магазинах. В организации считают, что такое развитие событий может привести к массовому закрытию аптек в России.

Обращение ассоциация планирует направить на имя главы министерства Дениса Мантурова 12 января. В документе, пишут «Ведомости», Союзфарма заявляет, что обеспокоена прежде всего «состоянием здоровья населения». Впрочем, есть и другая стоорна медали: фармритейлеры рискуют лишиться значительной части высокомаржинальной продукции.

Законопроект о продаже лекарств в магазинах Минпромторг вынес на публичное обсуждение в конце 2017 года. Документ позволяет торговым организациям продавать безрецептурные препараты при наличии лицензии на осуществление фармацевтической деятельности. Это, как ранее заявляли в министерстве, позволит «развить внутренний рынок фармацевтических товаров», а также повысить доступность (в том числе ценовую) лекарств за счет увеличения конкуренции.

Вообще инициатива имеет ряд противоречий, рассказывает Сергей Демин, младший партнер практики «Стратегическая и операционная эффективность» АО «НЭО Центр». Минпромторг предлагает законопроект, ориентированный на рост доступности безрецептурных товаров для населения в тех населенных пунктах, где недостаточно аптек. Также есть цель за счет конкуренции создать условия для снижения цен.

Однако с другой стороны, цены на безрецептурные лекарства, являющиеся, по большей части, товарами первой необходимости и так регулируются государством и аптеки не могут завышать на них цены выше дозволенного. Изначально в Минпромторге говорили, что речь пойдет об отпуске таких товаров, как аспирин, цитрамон, анальгин или активированный уголь.

Что же касается еще одного противоречия, то например, инициатива не нашла позитивного отклика в Минздраве, напоминает Сергей Демин. Там подчеркивают, что сетям разрешат продавать особый товар, который требует постоянного контроля качества, профессионального сопровождения и выполнения целого ряда требований. В супермаркете продавец не будет иметь возможность провести должную консультацию с покупателем.

По западным рецептам

Хотя вопрос о предоставлении лицензии на продажу фармпрепаратов для сетей может корректироваться в сторону обязательного наличия в штате магазина специального продавца-консультанта для таких товаров, отмечает Сергей Демин. Что касается опасений относительно качества лекарств, то в Минпромторге полагают, что контроля за закупками (только у надлежащих поставщиков) будет достаточно.

Вообще говоря, этой инициативе уже больше пяти лет, напоминает эксперт. Ранее обсуждалось, что она позволит приблизить российский рынок к западному стандарту, например в ЕС или США лекарства от простуды или головной боли можно действительно купить в любом крупном супермаркете, однако и там есть свои нюансы которые не позволяют магазинам выигрывать у специализированных аптечных сетей.

Если в России люди при привычном гриппе или простуде привыкли сразу идти в аптеку, то в США сначала идут к врачу и затем покупают лекарство согласно рецепту. В РФ в безрецептурный список входит большое количество препаратов, которые обеспечивают до 70% выручки аптекам, а вот в США или Европе в этот перечень входит не больше 10-20 наименований.

Фармаллион

Тем не менее, говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский, продажи лекарственных средств без рецептов — это действительно лакомый кусок для сетевых ритейлеров. Рост объемов рынка медицинских препаратов практически не изменился с наступлением кризиса: несмотря на то, что население активно сокращало расходы на приобретение дорогостоящих импортных препаратов, недополученная прибыль с лихвой была компенсирована за счет расширения спроса на более дешевые, но существенно подорожавшие относительно докризисных уровней отечественные дженерики.

Так, если в 2014 году аптечные продажи лекарств оценивались в 675 млрд рублей, в 2017 году они (по предварительным данным) вплотную приблизились к 936 млрд, и, надо полагать, даже без помощи со стороны правительства и сетевых ритейлеров легко перешагнут через отметку в 1 трлн рублей уже к концу начавшегося года. Несмотря на то что население в целом продолжает экономить на лекарствах, агрессивная политика участников фармакологического рынка и аптечных сетей приводит к росту маржинальности продаж.

При этом, отмечает Илья Жарский, аптечные сети формируют до 40% продаж за счет жизненно необходимых лекарств, в том числе и тех, что продаются без рецепта, но цены на них регулируются государством и высокого дохода их продажи не приносят ни производителям, ни аптекам. Получается, что львиную долю выручки формируют как раз препараты, не входящие в перечень жизненно необходимых, но продающихся без рецепта. Цены на такие медикаменты только за первое полугодие 2017 года выросли на 7,6%, то есть вдвое быстрее уровня инфляции.

Собственно, завышение цен на такие препараты со стороны производителей и аптек уже неоднократно становилось объектом критики со стороны высших эшелонов власти и, судя по всему, с аппетитами решили бороться на законодательном уровне и не без помощи мощнейшего лобби торговых сетей. «Давайте будем откровенными: для сетевого ритейла продажа лекарственных средств является более чем привлекательным, однако до сих пор все без исключения крупнейшие участники рынка заходят в аптечный бизнес крайне и крайне осторожно», — говорит Илья Жарский.

Плоды конкуренции

Например, рассказывает он, X5 достаточно долго и активно продвигала аптечную группу А5, но при этом крупнейший участник рынка продуктового ритейла так и не решился приобрести партнера, то есть в общем-то А5 не является и никогда не являлась частью бизнеса X5. Более того, сейчас ритейлер начал открывать на принадлежащих ему торговых площадях киоски «Да здоров» и «А-Мега» другого участника аптечного рынка «Мега Фарм», долю в котором все-таки приобрел. «Магнит» и «Лента» также самостоятельно аптечные сети не развивают. Во многом это связано с законодательными ограничениями, требующими от ритейла получения необходимых лицензий, прохождения регулярных проверок, оборудования помещений для хранения медикаментов, учета лекарственных средств.

Но в случае, если требования к реализации безрецептурных медикаментов будут существенно ослаблены, отношение к аптечному бизнесу у ритейлеров изменится в корне, полагает аналитик. В перспективе 3-5 лет они получат возможность выдавить аптеки с рынка и загнать в узкую нишу. Число магазинов, входящих в сети, в большинстве крупных городов на 20-30% превышает число аптечных пунктов, а в небольших населенных пунктах зачастую на одну аптеку приходится по 3-4 продуктовых магазина. Очевидно, что за счет охвата и агрессивного маркетинга сети достаточно быстро получат в свои руки большую часть рынка.

Хорошо это или плохо — вопрос сложный, полагает Илья Жарский. Для потребителя это скорее благо, поскольку, как уже говорилось, аптечные сети стремятся компенсировать недополученную в результате контроля цен на жизненно необходимые препараты прибыль за счет повышения стоимости безрецептурных препаратов. Это особенно заметн в периоды эпидемий гриппа.

Выход на фармрынок продуктового ритейла, уверен Илья Жарский, приведет к росту предложения и ужесточению конкуренции, что для потребителя — безусловное благо, но с другой стороны, это приведет к снижению контроля над рынком медикаментов и росту доли контрафакта. Сейчас доля контрафакта на этом рынке оценивается в 7,4%, что составляет без малого 70 млрд рублей. При условии, что ритейлеры получат возможность продавать лекарства, а контроль над их оборотом вместе с ростом объема предложения снизится, эта доля вполне может вырасти до 13-15%, допускает он.

Стоит отметить еще одно обстоятельство. Что, если лишенная заработка на ходовых лекарствах, закроется единственная аптека на район или даже населенный пункт? В этом случае за лекарствами по рецептам и за целым рядом специализированных товаров, которые сети на себя не возьмут, придется ездить за тридевять земель. Блага конкуренции обернутся тогда совсем другой стороной.