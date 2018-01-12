«Автоваз» анонсировал расширение линейки кроссоверов

«АвтоВАЗ» планирует в ближайшие 9 лет выпустить 12 кросс-версий своих авто‍, а также 11 рестайлинговых версий существующих автомобилей, сообщили представители компании в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2017 года.

Какие именно модели будут расширены новыми версиями, пока не уточняется, сообщает сайт Vista News. Отмечается только, что внимание будет сосредоточено на внедорожных версиях моделей компании, версии для которых будут создаваться по аналогии с универсалом LADA Vesta SW Cross, модели которого с автоматической коробкой передач, к слову, в ближайшее время ожидать не стоит. Хотя, по заявлению представителя компании, в планах появление «автомата» LADA Vesta остается.

Также сообщается, что ввиду высокого рейтинга популярности внедорожника LADA 4X4 среди россиян, автомобиль может получить «смену поколений», в виде улучшенной версии.

В общей сложности в 2017 году было реализовано 311 600 автомобилей «Автоваза», что выше, чем в предыдущем году на 17%.

Новости Автоваза: «Автоваз» рассказал о новых моделях LADA, которые появятся в 2018 году