Эксперты: экономический рост в России – случайный и неустойчивый

По мнению целого ряда экспертов, восстановление российской экономики после длительного спада оказалось недолгим.

Так аналитики американского банка JPMorgan Chase & Co. полагают, что темпы экономического роста в нашей стране были отрицательными на протяжении последних двух кварталов 2017 года. Это является показателем рецессии в целом ряде сегментов, от потребления до промышленного производства, передаёт агентство Bloomberg.

В свою очередь экономист Barclays Capital Лиза Ермоленко убеждена, что рост экономики был связан с рядом разовых факторов, влияние которых теперь сходит на нет. По её словам, разрыв между фактическим и потенциальным ВВП практически ликвидирован, поэтому пространства для дальнейшего восстановления немного.

Между тем, в JPMorgan считают, что ослабление российской экономики будет временным. Эксперты отмечают, что столь быстрая просадка ВВП подчеркивает сложности, с которыми в данный момент сталкивается экономика перед новыми выборами президента РФ.

По мнению же аналитиков ВШЭ, экономика России в 2017 году поднялась со дна за счёт повышения цены на нефть Urals с 42 долларов за баррель в 2016 году до 53 долларов в 2017-м. Однако сложившееся положение является, по их убеждению, крайне неустойчивым.

Экономика России. Новости: ВБ ограничил рост российской экономики