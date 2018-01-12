Эксперты: спортсмены из России на Олимпиаде-2018 выиграют всего четыре «золота»

В неофициальном командном зачёте команда «Олимпийских атлетов из России» (ОАР) завоюет всего 19 медалей.

К такому выводу пришли эксперты компании Gracenote, которая занимается аналитикой в сфере развлечений и спорта.

Согласно их прогнозу, российских спортсменов, которые будут выступать на Играх-2018 по нейтральным флагом – ждёт провал.

«Русские смогут выиграть всего четыре золотые медали: три – в конькобежном спорте и одну – в фигурном катании», говорится в сообщении опубликованном на сайте организации.

Помимо этого, наши атлеты завоюют в Пхёнчхане шесть серебряных и девять бронзовых наград, что в итоге позволит команде (ОАР) занять лишь шестое место в общекомандном медальном зачёте.

На первое место компания поставила сборную Германии, второе место отдала норвежцем, третье — США.

Напомним, Зимние Олимпийские игры-2018 пройдут в южнокорейском городе Пхёнчхан с 9 по 25 февраля. Наши спортсмены примут участие в соревнованиях под нейтральным флагом.

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