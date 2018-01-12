Социологи Gallup выяснили, насколько популярны Путин и другие лидеры в мире

Популярность президента России Владимира Путина в мире выросла за два года на 10%, согласно ежегодному опросу международной ассоциации Gallup и CVoter International. Российский лидер занял в рейтинге наиболее популярных политиков третье место после Ангелы Меркель и Мануэля Макрона - 43% респондентов выразили положительное отношение к президенту РФ, при этом 40% относятся к Путину отрицательно. Канцлера ФРГ положительно оценили 49% респондентов, 28% - отрицательно. Президент Франции набрал 45% и 25%, соответственно.

Отмечается, что российский президент впервые обошел в подобном опросе президента США. Положительно относятся к Дональду Трампу 31% опрошенных, 58% - отрицательно. При этом в США положительно оценивают Путина лишь 14% респондентов, а в России Трамп набрал 24% положительных оценок.

Самые непопулярные в мире лидеры - президент Ирана Хасан Рухани (24% положительных оценок) и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (25% положительных оценок).

В общей сложности было опрошено 53769 человек в 57 странах. Ошибка выборки составляет от 3 до 5%.

Владимир Путин, Выборы 2018, новости: Предвыборная программа Владимира Путина





