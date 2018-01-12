Хакеров из России подозревают в подготовке кибератак на Олимпиаду в Пхенчхане

Версию о готовящихся на предстоящей Олимпиаде в Пхенчхане кибератах российских хакеров высказала Американская компания из Виргинии, специализирующаяся на кибербезопасности – ThreatConnect, сообщают «Ведомости».

Эксперты компании в подтверждение своих выводов обратили внимание на три зарегистрированных домена, имена которых полностью копируют адреса официальных сайтов Всемирного андидопингового агентства (WADA), Антидопингового агентства США (USADA), а также Олимпийского совета Азии (Olympic Council of Asia, OCA).

«Эти подозрительные домены имеют сходство с теми методами, которыми ранее пользовались хакеры из Fancy Bear. Это поднимает вопрос о более широкой кампании против предстоящих зимних игр 2018 г.», - цитирует издание обращение экспертов по кибербезопасности, которые также обратили внимание, на схожесть действий Fancy Bears при взломе базы данных Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Хотя на данный момент связь вновь созданных доменов, которые остаются пустыми и с их страниц не исходит никаких противоправных шагов, с хакерской группой Fancy Bears установить не удалось, эксперты не исключают, что новые страницы могут стать заделом на будущие кибератаки, в частности Олимпийские игры в Южной Корее.

Напомним, что накануне группа хакеров опубликовала сведения о переписке чиновников МОК и WADA, которые свидетельствуют, что основной целью работы комиссии Макларена было недопущение любыми методами России на Олимпиаду в 2018 году, а также доступ организации к многомиллионным взяткам.

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