Киев опроверг обвинения в причастности к атаке на российскую базу в Сирии

Виктория Кушнир – пресс-секретарь министра обороны Украины Степана Полторака – опровергла заявление Генштаба ВС РФ о возможной причастности Киева к атаке на российские военные объекты, расположенные на авиабазе Хмеймим в Сирии.

По её словам, в военном ведомстве «незалежной» назвали выдвинутые обвинения фейком и «информационной атакой», передаёт агентство «Укринформ».

«Это очередная информационная атака, – считает Кушнир. – Мы отвергаем эти обвинения, и, конечно, эта информационная атака делается прежде всего, чтобы прикрыть действия России в Крыму, в Донецке и Луганске, куда поставляют вооружение из РФ».

Накануне сообщалось, что генерал-майор Александр Новиков – начальник управления строительства и развития БПЛА Генштаба ВС России – заявил, что основой взрывчатого вещества боеприпасов в беспилотниках, атаковавших российскую базу в Сирии, выступало вещество ТЭН, производимое на Украине.

При этом он подчеркнул, что что это вещество «не может быть изготовлено в кустарных условиях или извлечено из других боеприпасов».

Напомним, атака беспилотников на авиабазу Хмеймим произошла в ночь на 6 января 2018 года. Согласно информации российских военных, БПЛА кустарного производства были запущены из юго-западной части зоны деэскалации провинции Идлиб. Они вылетели из района населенного пункта Муаззара, контролируемого умеренной сирийской оппозицией.

11 января в ходе встречи с руководством отечественных печатных СМИ и информагентств президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что «знает, когда и где передавались эти беспилотные аппараты, сколько их». При этом нападение на базу Хмеймим российский лидер назвал провокацией.

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