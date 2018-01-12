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Москва, 12.01.2018

Киев за предложением Путина передать технику из Крыма усмотрел «игру Кремля»

«Expert Online» 2018

За предложением президента России Владимира Путина передать Украине военную технику, которая остается в Крыму, по мнению командующего ВМС Украины  Игоря Воронченко, может скрываться некая «игра Кремля», сообщает телеканала «112 Украина».

Военный сообщил в эфире, что подобное решение необходимо тщательно изучить. Принимать решение по этому вопросу будет «высшее политическое руководство страны», подчеркнул Воронченко.

«Это требует очень тщательного изучения, чтобы мы не остались разменной картой», — цитирует РИА новости высказывание Воронченко.

Также по заверению командующего украинскими ВВС, вся техника Украины, которая базируется в Крыму, «была отремонтирована, а из восьми боевых кораблей не на ходу был только большой десантный корабль "Константин Ольшанский"», еще некоторые проходили плановый ремонт.

Напомним, накануне глава России Владимир Путин сообщил о готовности передать всю военную технику, оставшуюся в Крыму, украинской стороне. Президент подчеркнул, что техника находится в  «плачевном состоянии» и «за эти годы никем не обслуживалась».

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