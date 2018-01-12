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Москва, 12.01.2018

Минск не готов «дружить» с ЕС за счет России

«Expert Online» 2018

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что страна не намерена развивать торгово-экономические и политические отношения с ЕС в ущерб России, сообщает БЕЛТА со ссылкой на  интервью дипломата агентству «Синьхуа».

«Россия для нас является первостепенной важности стратегическим партнером во всех отношениях: политическом, военно-политическом, торгово-экономическом, гуманитарном», - рассказ в интервью Макей, который сообщил, что Минск готов «выстраивать торгово-экономические, политические отношения с Европейским союзом», но только не  в ущерб отношений с Россией.

«Мы говорим нашим партнёрам в Европе, что мы ни в коей мере не намерены дружить с ними за счёт России или в ущерб России», — приводит  издание  высказывание белорусского министра.

При этом, по его словам, находящаяся на стыке Востока и Запада Белоруссия, как никто ощущает все негативные последствия  нестабильности в регионе, поэтому без нормальных отношений со всем миром страна не выживет.

 «Мы стараемся делать так, чтобы устранить те разделительные линии, которые сегодня присутствуют в Европе и в нашем регионе», — подчеркнул Макей.

Ранее в МИД Белоруссии  сообщили об отсутствии у Минска планов по заключении с ЕС соглашения об ассоциации.

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