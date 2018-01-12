Норвегия бросила новый вызов «Газпрому»

Норвегию в штаб-квартире «Газпрома» не зря считают одним из главных потенциальных конкурентов в Европе. В прошлом году Gassco установила рекорд по поставкам газа на континент

В Осло любят рассуждать об энергетической независимости Европы от российского газа, потому что эти разговоры созвучны тому, о чем говорят в Брюсселе. В Евросоюзе традиционно боятся, что Москва при помощи российского газа будет пытаться влиять на политику объединенной Европы.

В прошлом году, говорится в пресс-релизе норвежского газового оператора Gassco, на долю газа из Норвегии приходилась почти четверть европейского рынка или 4,1 трлн кубометров газа. Не удивительно, что 2017 год стал рекордным по поставкам норвежского газа на континент и в Великобританию. Объем газа из северного королевства вырос по сравнению с 2016 годом на рекордные 8% и превысил уровень в 4 трлн кубометров.

«Эти цифры подтверждают ключевую роль, которую играет норвежский газ на энергетическом рынке Европы»,- говорится в заявлении гендиректора Gassco Фруде Леверсунда.

В ноябрьском исследовании европейского энергетического рынка, выполненном Международным Энергетическим Агентством (IEA), обращается внимание на то, что он, по мере снижения собственной добычи газа, все больше зависит от импорта. Ожидается, что спрос на энергию в Европе вырастет примерно на 7%.

Газ крайне важен для европейской экономики и еще по одной причине. Экономика Старого Света постепенно «зеленеет», то есть отказывается от угля как главного источника топлива при производстве электроэнергии в пользу более чистых видов топлива и в первую очередь газа.

Несмотря на рекорд Gassco и грандиозные планы, говорить о замене «Газпрома», доля которого составляет в европейском энергопотреблении около 40%, рано. Российские газовики тоже не сидят без дела. Они планируют увеличить вдвое пропускную способность своих «северных потоков» и увеличить свою долю на энергетическом рынке Старого Света.

Правда, в конце 2017 года Еврокомиссия постановила, что все газопроводы на территории Европы должны действовать «прозрачно и эффективно». По мнению специалистов, новое постановление, формально направленное на усиление энергетической безопасности континента, может негативно повлиять на планы «Газпрома» в отношении «Северного потока 2». В Брюсселе надеются усилить энергетическую безопасность не только за счет норвежского газа, но и за счет сжиженного газа из Америки.

Между тем, Администрация энергетической информации США (EIA) прогнозирует в 2018 году рекордную добычу в Америке не только нефти, но и газа. По прогнозам, она вырастет на 6,9 млрд м³, что эквивалентно суммарной добыче газа в Туркменистане, одном из крупнейших на планете производителей голубого топлива. Но наращивание экспортных мощностей СПГ на атлантическом побережье Америки, как и приемных для импорта — в Европе пока не позволяет говорить об американском газе как о серьезном факторе в энергобалансе ЕС.

Газпром, новости: «Газпром» отчитался по «Северному потоку-2» и другим газопроводам