Обвинённый в расизме Трамп, объяснил свои слова о «странах-грязных дырах»

Глава Белого дома Дональд Трамп, которого уже объявили в расизме после слов о «странах-грязных дырах», заявил, что действительно использовал жёсткие выражения на встрече по проблеме мигрантов, но добавил, что выдвинутые на этой встрече инициативы по приему мигрантов из бедных стран были ещё жестче.

«Слова, которые я использовал на заседании по DACA (программа, которая отсрочила депортацию тысяч незаконных мигрантов, приехавших в США в детском возрасте), были жесткими, но это не язык, который я использовал. Но что действительно жестко — это выдвинутое бредовое предложение, большой шаг назад по DACA», — написал президент США в своём микроблоге в Twitter.

Напомним, сегодня американский лидер Дональд Трамп в ходе заседания по вопросам иммиграции назвал мигрантов, которые прибывают в США из стран Африки, в частности с Гаити и из Сальвадора, выходцами из «грязных дыр». Позже стало известно. что власти Гаити вызвали представителя американского посольства для дачи объяснений после высказываний Трампа.

В свою очередь, Руперт Колвилл – официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека – назвал высказывания главы Трампа расистскими и шокирующими.