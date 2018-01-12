Ремчуков объяснил, почему Путин не будет участвовать в предвыборных дебатах

Главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков объяснил, почему действующий президент РФ не будет участвовать в предвыборных дебатах.

По его словам, Путин и так постоянно реагирует как на глобальные, так и на текущие проблемы, его позиция по основополагающим вопросам развития страны вполне понятна и ясна, в отличие от большинства других кандидатов на высшую должность в России.

«Глава государства наверняка в ходе предвыборного периода не раз конкретизирует свою позицию», — цитирует главреда «Незавсимой» РИА Новости.

Ремчуков также подчеркнул, что остальных зарегистрированных в ЦИК граждан «послушать будет интересно, за исключением, пожалуй, Жириновского».

Напомним, очередные выборы президенты РФ состоятся 18 марта 2018 года.

Выборы Президента России 2018: Предвыборная программа Владимира Путина