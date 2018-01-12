Торжественная церемония открытия «Русских сезонов» в Италии

14 января 2018 года в 19:00 в Риме, в Национальной академии Святой Цецилии (Санта Чечилия Холл, L'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Largo Luciano Berio, 00196) состоится торжественная церемония открытия «Русских сезонов» – масштабного куль-турного проекта, инициаторами которого выступили Правительство Российской Федера-ции и Министерство культуры Российской Федерации.

Российскую делегацию в итальянской столице возглавит Ольга Голодец, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации. В мероприятии примут участие: Владимир Мединский, Министр культуры Российской Федерации, Сергей Разов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Итальянской Республике и в Республике Сан Марино по совместительству, Мария Елена Боски, Заместитель Министра при Председателе Совета министров Итальянской Республики.

Откроются «Русские сезоны» в Италии выступлением Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. В программе вечера прозвучат Симфония № 1 и Симфония № 6 Петра Чайковского. Для гостей мероприятия подготовлен музыкальный сюрприз ‒ выступление юного виртуоза, шестилетнего российского талантливого пианиста Елисея Мысина, ученика Дениса Мацуева, лауреата Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица».

Помимо концерта в Национальной академии Святой Цецилии открыта выставка «Чайковский. Симфония жизни», рассказывающая об истории создания симфоний П. И. Чайковского и его последней, самой светлой и жизнеутверждающей оперы «Иоланта». На выставке представлены уникальные фотопортреты Петра Чайковского, рукописи симфоний, обложки первых и прижизненных изданий сочинений, предоставленные Всероссийским музейным объединением музыкальной культуры имени М. И. Глинки (Российским национальным музеем музыки).

Пресс-конференция, посвящённая открытию «Русских сезонов» в Италии, состоится 15 января 2018 г. в 11:00 в Российском центре науки и культуры в Риме по адресу Piazza Benedetto Cairoli, 6.

Участники пресс-конференции: Ольга Голодец, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, Владимир Мединский, Министр культуры Российской Федерации, Сергей Разов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Итальянской Республике и в Республике Сан Марино по совместительству, Дорина Биянки, Заместитель Министра культурного наследия, культурной деятельности и туризма Итальянской Республики, Валерий Гергиев, художественный руководитель Государственного академического Мариинского театра. Модератор пресс-конференции ‒ Антонио Алицци, первый вице-президент медиагруппы ACMG.

Справка: «Русские сезоны» в Италии ‒ это фестиваль российского искусства, который продлится до декабря 2018 года и пройдёт в более чем 40 городах Италии. В программе 255 мероприятий: оперные, балетные и театральные постановки, концерты, выставки, показы российского кино. Среди участников – Государственный академический Большой театр России, Государственный академический Мариинский театр, Российский государственный академический театр драмы им. А. С. Пушкина (Александринский), Академический театр им. Е. Вахтангова, Государственный Эрмитаж, Государственный научно-исследовательский музей архитектуры им. А. В. Щусева и другие.

Ссылки на онлайн-ресурсы проекта:

http://www.russianseasons.org - официальный сайт фестиваля

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Лилия Бойко, +7 910 400 0984, russianseasons@teamone.one