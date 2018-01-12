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Москва, 12.01.2018

Трамп отменил визит в Лондон из-за Обамы

«Expert Online» 2018

Президент США Дональд Трамп официально сообщил об отмене поездки в Лондон по случаю открытия нового посольства США в Великобритании. Отмену визита глава Белого Дома объяснил на своей странице в Twitter противоречием во взглядах на определенные вопросы с предыдущей администрацией Барака Обамы, сообщает RT со ссылкой на Daily Mail.

«Причина, по которой я отменил поездку в Лондон, заключается в том, что я не большой поклонник администрации Обамы, которая за гроши продала здание посольства в Лондоне, только для того чтобы построить на окраине новое за $1,2 млрд. Плохая сделка. Хотели, чтобы я перерезал ленту? Нет!» — написал Трамп в соцсети.

Ранее СМИ сообщали, что рабочая поезда Трампа в Великобританию, в рамках которой должно было пройти торжественное открытие нового здания посольства США, по данным в кругах администрации была запланирована на 26—27 февраля 2018 года.

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