Трампа обвинили в расизме

Руперт Колвилл – официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека – назвал высказывания главы Белого дома Дональда Трампа в отношении мигрантов из Гаити, а также других государств африканского континента расистскими и шокирующими.

«Нет иного слова, чтобы описать это, кроме как «расизм», – цитирует представителя ООН РИА Новости. – Нельзя называть «грязными дырами» целые страны и континенты, чьё население не белое и поэтому нежелательное».

По словам Колвилла, эти и другие подобные высказывания президента США, а также его нежелание чётко осудить антисемитские и расистские действия в Шарлотсвилле «противоречат международным ценностям, которые мир пытается установить с момента окончания Второй мировой войны и холокоста».

При этом он подчеркнул, что это не вопрос о вульгарности языка, это открывает дверь на самую ужасную сторону человечества, потворствующую расизму и ксенофобии, которые потенциально могут разрушать жизни многих людей.

«Возможно, это единственное самое разрушительное и опасное последствие такого рода комментариев, сделанных крупной политической фигурой», – резюмировал Колвилл.

Напомним, сегодня американский лидер Дональд Трамп в ходе заседания по вопросам иммиграции назвал мигрантов, которые прибывают в США из стран Африки, в частности с Гаити и из Сальвадора, выходцами из «грязных дыр».

Позже стало известно. что власти Гаити вызвали представителя американского посольства для дачи объяснений после высказываний Трампа.