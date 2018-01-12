Туск обвинил Польшу в «тайной поддержке Кремля» и желании покинуть ряды ЕС

Дональд Туск предупреждает: правящая партия Польши «Право и справедливость» выведет страну из Евросоюза, если блок пойдет на сокращение её финансовой поддержки. Помимо этого глава ЕС обвинил Варшаву в «тайной поддержке политики Кремля»,сообщает Ино ТВ со ссылкой на The Times.

«Я не сомневаюсь, что одна из целей ПИС («Право и справедливость») — «освободить» польскую политику от ноши ЕС», — цитирует издание Туска, который практически уверен, что Польша может провести референдум в стиле брексита, в случае принятия решения со стороны ЕС о сокращении бюджетных трат с 2020 по 2027 год. При таком раскладе, Польша потеряет крупные европейские дотации в размере €10 млрд что, принимая во внимание, объявленное правительством Евросоюза увеличение взносов для всех участников блока, делает пребывание в блоке не выгодным для официальной Варшавы. По сути это означает для Польши отдавать в ЕС больше, чем она получает, что станет прецедентом для проведения процедуры выхода из состава ЕС по примеру Великобритании.

Кроме этого, Туск усмотрел в политике Варшавы действия по «скрытой поддержке российского курса по подрыву либерально-демократических и западных ценностей», а также по созданию искусственного конфликта с ЕС, пишет издание. Выводы главы ЕС основаны на совпадении мнения правящей партии Польши «с публично сформулированными и представленными интересами и ожиданиями Москвы».

Напомним, ранее Еврокомиссия выступила против судебных реформ, проводимых Варшавой у себя в стране, из-за их недемократичности, по мнению чиновников ЕС.