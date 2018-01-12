Туристам из России курорты Египта остаются недоступными

Российские туристы не смогут в ближайшее посетить курорты Египта, поскольку согласно указу президента РФ Владимира Путина, туроператоры смогут формировать путевки, основываясь на регулярном авиасообщении с Каиром, сообщают «Ведомости» со ссылкой на Ростуризм.

Четких ответов для участников рынка, куда и как можно отправлять российских туристов в Египет, от регулятора не последовало, в ведомстве только заявили, что под запрет попала продажа туров, которая подразумевает перевозку туристов во все города Египта кроме Каира, включая авиапересадку в столице этой Арабской Республики до других городов. Под запрет попали и перевозки из Каира россиян на автомобилях или автобусах на отдаленные курорты Египта.

Таким образом, популярные зоны отдыха Египта, такие как Хургада и Шарм-эль-Шейх, останутся недоступными для российских туристов, сообщил собеседник «Ведомостей».

Напомним, что регулярные рейсы между Россией и Египтом, прерванные после теракта на борту российского самолета, следовавшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, осенью 2015 года, возобновились после указа президента России с начала 2018 года. Однако сразу анонсировалось, что летать самолеты из России в Египет будут только из Москвы в Каир.

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