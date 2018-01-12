В России могут изменить порядок вручения повесток призывникам

В нижнюю палату российского парламента на рассмотрение внесён законопроект, который изменит порядок вручения повесток призывникам.

Если Госдума его примет, то помимо традиционного способа вручения повесток - под роспись, добавится новый - отправка заказным письмом с уведомлением по месту жительства.

При этом такая повестка будет считаться врученной, если её получил у почтальона не только сам военнообязанный гражданин, подлежащий призыву, но и любой совершеннолетний член его семьи или уполномоченный представитель, а также ответственный за «военно-учетную работу» в организации, где числится призывник.

После этого, неявка без уважительной причины в военкомат будет приравнена к уклонению от военной службы.