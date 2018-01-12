Выставка upakovka расширяет влияние

Присоединение к международному бренду interpack alliance позволило российской выставке upakovka консолидировать ведущие мировые идеи на рынке упаковки и привлечь рекордное число участников. Выставка пройдет с 23 по 26 января в Москве, в павильоне «Форум» ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне.

Организаторы выставки upakovka, самого ожидаемого события на рынке упаковочных технологий в России, отмечают, что благодаря альянсу с глобальными выставочными компаниями в рамках международного бренда interpack alliance (объединение упаковочных выставок компании Messe Düsseldorf) в этом году будет представлено значительно больше немецких и итальянских компаний с их новыми технологиями, ранее не столь доступными российским производителям товаров народного потребления (ТНП).

«Мы видим, насколько с каждым годом возрастает интерес к упаковочным технологиям, и стараемся отвечать этому спросу, корректируя формат выставки upakovka, — говорит представитель ООО “Мессе Дюссельдорф Москва” Екатерина Швец. — Если ранее нашу выставку (прежде она называлась “Упаковка/УпакИталия”) воспринимали в основном как выставку упаковочного оборудования, то сейчас мы это представление изменили. Наши экспоненты и посетители могут найти не только различные упаковочные машины и оборудование как для пищевой, так и непищевой упаковки, но и оборудование для переработки, готовую упаковку, тару, лейблинг, а также всё для печати на упаковке и многое другое».

Например, в этом году компания «РуссКом» представит цифровой этикеточный комплекс, совмещающий в себе печать, ламинирование и резку, то есть заменяющий как минимум три станка. Robopac Russia представит новую серию автоматических паллетоупаковщиков, которые позволяют меньше повреждать грузы на паллете во время транспортировки и снизить расход пленки. А компания Yamato готова предложить российским производителям новые разработки для фасовки, взвешивания и безопасности пищевого производства, позволяющие сократить издержки производства за счет более быстрого и точного измерения продукции и энергоэффективности.

Выстраиванию концепции выставки полного цикла производства способствовало также то, что upakovka ежегодно проходит параллельно со смежной специализированной выставкой пластмасс и каучука interplastica. Если в 2016 году оба выставочных мероприятия посетили 20 900 человек (на 26% больше, чем годом ранее), то в прошлом году на выставках побывали уже 23 000 участников (всего экспозицию представили 800 предприятий из 33 стран мира). В январе 2018-го на обеих выставках ожидается более 920 компаний из 25 стран мира. Главное же изменение в этом году заключается в упорядочении экспозиции, которую разделили на восемь основных целевых групп: производство пищевых продуктов, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, косметика, фармацевтика, потребительские (непищевые) товары, промышленные товары и напитки. В итоге экспоненты смогут предложить решения для конкретного сегмента или сразу для нескольких, а посетителям будет проще ориентироваться по интересам, что позволит экспонентам и их клиентам легче находить друг друга. Таким образом, посетители выставки наверняка найдут решения для всех звеньев производственной цепочки, а экспоненты смогут уделять больше времени своей целевой аудитории. В каждой группе уже заявлено участие 30–40 фирм.

В этом году значительно шире будут представлены национальные павильоны Германии (Krones, KHS, Rovema, Theegarten-Pactec, Peter Binder, Anton Ohlert, Gernep и другие) и Италии (уже заявлены компании Jokey, OMAG, OMAS, IMA, Marchesini Group Spa, G. Mondini и прочие). «Теперь, когда бизнес в России снова набирает обороты, наши зарубежные экспоненты отметили высокую степень заинтересованности российских бизнесменов и их готовность размещать заказы», — отметил председатель правления компании Messe Düsseldorf Вернер М. Дорншайдт.

На выставке upakovka 2018 появятся и новые отечественные компании. Один из ведущих производителей гибкой упаковки для пищевой и непищевой индустрии компания Danaflex впервые примет участие в этой выставке и представит последние разработки в области гибкой упаковки. Также впервые свой стенд представит на выставке компания «НИССА Центрум» — признанный лидер в области решений для цифровой печати этикетки и упаковки. Уникальные образцы полиграфической продукции, отпечатанной на оборудовании HP Indigo, будут продемонстрированы в зоне innovationparc.

Как сократить издержки производителя, стать полезнее и интереснее потребителю, создавая дополнительные ценности без лишних затрат, а главное, как при этом снизить негативное влияние на окружающую среду? — вот основные вопросы, которые ставит рынок перед производителями потребительских товаров в период «промышленной революции 4.0». Эти темы станут гвоздем традиционно плотной деловой программы innovationparc 2018. В прошлом году именно на площадке выставки upakovka в России впервые стартовал международный проект Save Food («Сохранить продовольствие»), представленный Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (Food and Agriculture Organization, FAO).

Кто и как уже сейчас готов решать эти проблемы в России, участники рынка обсудят в первый же день выставки в рамках конференции «Инновационные упаковочные технологии и материалы для сокращения пищевых отходов и продовольственных потерь». В частности, Unilever расскажет о сотрудничестве с FAO в части оказания помощи разным странам в их усилиях по сокращению продовольственных потерь и пищевых отходов.

Справка: Выставка upakovka 2018 пройдет с 23 по 26 января 2018 года в Москве, в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне. Более подробная информация — на сайте www.upakovka-tradefair.ru

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