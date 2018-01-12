Захарова прокомментировала рекомендации Госдепа США не ездить в Россию

Мария Захарова – официальный представитель российского внешнеполитического ведомства – прокомментировала решение американского Госдепа включить нашу страну в список государств, посещение которых серьёзно угрожает безопасности граждан США.

По её мнению, это всё вызывает сильное недоумение. Об этом Захарова заявила в интервью RT.

В этих рекомендациях Россия фигурирует как страна, куда лучше не ездить, поскольку там якобы серьёзные риски в плане безопасности, а ситуация может измениться в любое время.

При этом она считает, что возможная цель данного заявления — придать очередной новый виток антироссийской истерике в США, культивировать настоящий животный страх у американцев перед Россией.

Захарова также отметила, что такие страны, как Великобритания, Франция, Испания, Бельгия, где произошли страшные, массовые и менее массовые, но от этого не менее страшные теракты, Госдепартамент США отнёс к более безопасным.

Напомним, ранее сообщалось, что Госдеп США опубликовал новую интерактивную карту, на которой весь мир разделён на четыре категории в зависимости от степени опасности поездок в ту или иную страну.

Россия, по мнению американского внешнеполитического ведомства, относится к третьей категории с пометкой «рекомендуется пересмотреть поездку». В российских городах, по мнению составителей карты, стоит опасаться терактов, грабежей и мошенничеств. Также рекомендовано с осторожностью относится к действиям полиции и участию в демонстрациях.

МИД России, новости: Мария Захарова о вопросах внешней политики России