Как выбрать парфюм для мужчины

У любого мужчины дома имеется хотя бы один вид парфюма. Однако обойтись одним ароматом для всех жизненных ситуаций невозможно. Ведь настроения и чувства людей постоянно меняются, и для каждого из них подходят разные парфюмы.

Аромат для занятий спортом весьма отличается от аромата для посещениях важных мероприятий или дружеских встреч. С учетом многообразия брендов и запахов, предлагаемых производителями парфюмов, правильный подбор одного из них является непростой задачей. Поэтому, прежде чем определиться с выбором парфюма для себя или в подарок на сайте https://prostoopt.com.ua/, нужно ознакомиться с рядом нюансов, описанных далее.

Перед тем, как идти в магазин для выбора парфюма, лучше не использовать свой аромат, поскольку он может сбить новый запах, предлагаемый продавцами. Брызгать парфюм на себя в магазине, чтобы почувствовать его запах, ни в коем случае не следует. В этих целях в любом крупном магазине имеются стаканы с пробниками – полосками бумаги. Нужно взять одну из них, брызнуть на нее понравившийся парфюм, немного подождать, чтобы концентрация аромата не была чересчур сильной, и лишь затем нюхать пробник.

Следует помнить, что у каждого парфюма имеются три стадии: концентрированная, при которой раскрываются наиболее яркие ингредиенты; вторая, которая раскрывается через определенный промежуток времени; и третья, продолжающаяся на протяжении нескольких часов. Разница между данными стадиями является весьма ощутимой, поэтому пробники после дегустации выбранных парфюмов нужно сохранить и через два часа понюхать их еще раз. При этом аромат будет абсолютно иным. После трех-четырех разных ароматов чувство обоняния притупляется, и нос перестает воспринимать их адекватно. Чтобы решить эту проблему, нужно попросить у продавцов стакан с зернами кофе. Через некоторое время поиск подходящего парфюма можно возобновить.

Необходимо учитывать, что существуют три различных концентрации парфюма:

Туалетная вода – аромат с наиболее низкой стойкостью, пропадающий спустя два часа после использования.

Парфюмерная вода – аромат со средней концентрацией, примерно в два-три раза слабее духов.

Духи – парфюм с наибольшей концентрацией, сохраняющий свой сильный запах в течение продолжительного времени после использования.

В целом к выбору парфюма нужно подходить примерно так же, как и к выбору одежды, то есть использовать его для подчеркивания своей индивидуальности. При смене своего настроения нужно менять и аромат.