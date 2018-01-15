WSJ: доллар оставили не у дел

Ожидания экономического роста по всему миру привели к тому, что инвесторы обратили свои взоры на иену, евро и валюты развивающихся рынков, оставив доллар не у дел, пишет The Wall Street Journal.

Индекс доллара к основным валютам (ICE) торгуется в понедельник на самых низких уровнях за три года, курс евро также находится на трехлетних максимумах, юань укрепился к доллару до 25-месячных максимумов.

Оптимистичные экономические прогнозы в еврозоне звучат на фоне перспектив ужесточения денежной политики ЕЦБ, такая же картина наблюдается в Японии.

В этой ситуации доллар теряет привлекательность, так как перед инвесторами появляются реальные альтернативы для вложений.

В мире наблюдается существенный сдвиг по отношению к доллару. Европа и Япония все больше привлекают инвесторов, отмечает валютный стратег TD Securities Марк Маккормик.

Последнее время курс доллара во много определялся ожиданиями повышения ставок ФРС. Однако в последнее время новости, которые потенциально должны играть на укрепление курса доллара, такого эффекта не производят, отмечают эксперты.

При этом налоговая реформа Трампа увеличит бюджетный дефицит в США, что также будет давить на доллар в 2018 году. В этом контексте американская валюта может потерять еще некоторую часть своей стоимости, которая увеличилась с 2011 года на 25% и выглядит несколько переукрепленной.

Ряд аналитиков отмечает, что ослабление курса доллара будет иметь и положительные последствия, в первую очередь, для американских экспортеров. К тому же такая динамика добавит оснований для более энергичного повышения ставок ФРС. Вместе с тем, существует риск инфляционного всплеска, который превысит целевые уровни американского регулятора.

В любом случае, резюмирует WSJ, инвесторы устремятся в поисках доходности в Японию и Европу, где только начинается цикл нормализации денежной политики центробанков.

На торгах Московской биржи в понедельник 15 января к 16:48 мск курс доллара снижается на 16 копеек до 56,47 рубля. Курс евро растет на 39 копеек - до 69,37 рубля.

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