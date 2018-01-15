Эксперты назвали лидера по качеству жизни среди городов РФ

Тюмень признали городом с самым высоким качеством жизни населения в 2017 году согласно исследованию в 38 крупнейших городах РФ, проведенным Финансововым университетом при правительстве РФ. По шкале от 0 до 100 баллов, Тюмень набрала максимальный показатель.

При составлении рейтинга учитывалось мнение жителей российских городов. В результате тюменцы оказались довольны состоянием ЖКХ, миграционной политикой, состоянием дорог, работой ГИБДД и общественного транспорта. Некоторое нарекание вызвал уровень образования и медицинское обслуживание в городе, сообщает «ФедералПресс».

На втором месте Грозный, который заметно сократил отставание от лидера по сравнению с прошлым годом, Казань замыкает тройку лидеров. Далее следуют Краснодар и Санкт-Петербург. Новосибирск с седьмой позицией в рейтинге обошел в десятке лучших Москву, Красноярск и Кемерово. Российская столица, кстати, идет вровень по уровню жизни с таким российскими городами, как Уфа и Хабаровск.

Результаты других крупных городов России значительно скромней, Екатеринбург занял 19 место с индексом в 67 баллов из-за неудовлетворительного состояния дорог и работы ГИБДД.

Худшим из российских городов признан уровень жизни в Челябинске с индексом 46 баллов. Жители уральского города оказались недовольны работой городских властей, состоянием дорог, качеством медицинского обслуживания, сферой ЖКХ.

Рейтинг городов России: Рейтинг экологического развития городов России