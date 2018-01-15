Война гигантов: Google против Amazon

За биткойновским бумом, трамповскими твитами и скандалом с уязвимостью процессоров как-то ушла в тень борьба не на жизнь, а на смерть между Amazon и Google.

Alphabet vs Amazon

Последним «осязаемым» для обывателей последствием затяжного конфликта между двумя IT-гигантами стало отключение в конце прошлого года Google-ом доступа к принадлежащему ему YouTube от популярной линии телеприемников Amazon. Теперь владельцы, к примеру, Amazon Fire TV, нажимая кнопку доступа к YouTube, видят на экране предложение Amazon выбрать между двумя браузерами вместо того, чтобы сразу попасть на сайт.

Возможно, о противостоянии между Google и Amazon сейчас говорят значительно меньше, чем раньше, из-за появления новых «громких» тем, но его последствия для пользователей и простых граждан от этого менее заметными и ощутимыми не стали. Alphabet Inc. и Amazon.com Inc., две крупнейшие компании планеты, добиваются, каждая, конечно, собственных целей. При этом они не замечают или делают вид, что не замечают, сколько неудобств доставляют своим клиентам.

Корпоративная холодная война

Конфликт между IT-гигантами начался не вчера. Еще в 2011 году Amazon разработал собственную версию ОС Android для своих планшетов Kindle Fire, тем самым «оставив за бортом» ряд приложений, включая приложение Google- Play Store и предлагая вместо них собственные приложения. Amazon также отключил свое Prime Video, предлагающее шоу типа Man in the High Castle и Marvelous Mrs. Maisel, от телеприставок Apple и Google.

В качестве объяснения недружественных действий в Amazon приводят расплывчатые слова: «неприемлемые условия». Под этим в компании Джеффа Безоса, очевидно, имеют в виду нежелание платить обычную 30-процентную комиссию, которую Apple и Google требуют от пользователей, подписавшихся на цифровые услуги на их мобильных платформах. Затем Amazon полностью перестал продавать телеприставки конкурентов в своем веб-магазине.

В прошлом году Amazon договорился с Apple и возобновил торговлю Apple TV, но холодная война с Google стала еще жарче. Amazon создал версию YouTube для Echo Show, одного из первых устройств с экраном линейки Alexa, но эта версия не показывала объявления YouTube, советовала посмотреть видеоролики с другой платформы и т. п. Google заявил, что это приложение нарушает условия обслуживания и отключил канал Amazon. Безос в ответ перестал продавать часть устройств Nest, производимых Alphabet.

От конкуренции не выигрывает покупатель

В ноябре прошлого года Amazon, как и раньше без разрешения Google, поставил на Echo Show более совместимую версию YouTube. Google ответил тем, что не только снова отключил YouTube, но и заявил, что удалит YouTube с остальных устройств Amazon. В качестве объяснения Google привел «отсутствие взаимности» и решение Amazon прекратить продажу продуктов Google. В этот момент создалось впечатление, что Amazon надоело воевать и что он готов протянуть оливковую ветвь мира. Компания заявила о возобновлении продаж Chromecast (цифровой медиаплеер Google), но на страницах этого устройства в магазине Amazon по-прежнему написано: «В данный момент нет в наличии».

Без особого риска ошибиться можно предположить, что после выставки Consumer Electronics Show, прошедшей уже в этом году в Лас-Вегасе, на которой IT-гиганты показали конкурентные продукты – голосовые платформы, конфликт между компаниями разгорится с новой силой.

При этом в пылу борьбы обе компании забыли о своих основополагающих принципах. Amazon, например, стремится к созданию максимального выбора товаров для покупателей в своем интернет-магазине, но сейчас его было бы уместнее назвать «Магазином со всеми товарами, кроме произведенных Google». Google справедливо называет себя приверженцем и защитником открытости в интернете и видит свою цель в том, чтобы сделать информацию «более доступной для всей планеты». Но устройства Amazon под эту категорию, очевидно, не попадают.