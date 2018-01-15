Курс доллара перешел к глобальному падению

Курс доллара продолжил падение в понедельник 15 января по всем фронтам на глобальных площадках. Индекс доллара снизился к основным валютам до трехлетнего минимума - 90,839, сообщает Рейтер.

Евро также вырос к доллару до трехлетних пиков - 1.2203 доллара за евро, продолжая удерживать эти уровни после резкого укрепления в пятницу на 1,3%. Европейскую валюту поддерживают новости о начале сворачивания политики ЕЦБ по денежному стимулированию еврозоны, а также о перспективах соглашения о новом коалиционном правительстве в ФРГ.

Курс доллара снизился до шестинедельного минимума к иене - 110,73 иен, несмотря на обещания главы Банка Японии сохрнаить ультрамягкую монетарную политику.

Растет к доллару британский фунт - 1,3741 доллара (это максимум с середины 2016 года).

Слабый доллар в сочетании с устойчивым спросом со стороны Китая стимулирует цены на большинство сырьевых товаров.

Стоимость золота в понедельник составила 1338,34 доллара за унцию, этот показатель близок к четырехмесячным максимумам.

Курс рубля с начала года прибавил к доллару более 2 процентов. Официальный курс доллара на понедельник 15 января составляет 56,60 рубля. Курс евро - 69,60 рубля. По мнению аналитиков, у рубля есть все основания для дальнейшего урепления на фоне высокой нефти. Уровнем сопротивления для доллара станет отметка 56 рублей.

Курс доллара на 10.00 мск понедельника снижался на 15 копеек - до 56,5 рубля, курс евро - на 2 копейки, до 68,95 рубля.



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