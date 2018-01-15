Лавров обвинил США в попытках вынудить европейцев отказаться от «Северного потока-2»

США препятствуют реализации проекта газопровода «Северный поток-2» и заставляют европейцев отказаться от него.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции, посвящённой итогам 2017 года.

«Это противодействие в энергетике «Северному потоку-2». Называя его политизированным, ведущим к расколу Европы, к удушению Украины - всё это идет из Соединенных Штатов», – подчеркнул руководитель российского внешнеполитического ведомства.

При этом он отметил, что в Вашингтоне открытым текстом заставляют европейцев отказаться от «Северного потока-2», хотя доставка газа в ту же Германию по нему на 2 тыс. км короче, чем через Украину, и в полтора-два раза дешевле, чем через Украину стоимость транзита, передаёт агентство «Интерфакс».

«Вместо российского газа навязывается сжиженный газ из Соединенных Штатов, что гораздо дороже», – резюмировал Лавров.

Ранее сообщалось, что Всемирный фонд дикой природы (WWF) и Союз охраны природы Германии направили немецким политикам открытое письмо с просьбой помешать строительству трубопровода «Северный поток-2».

По мнению экологов «Северный поток-2» является «тупиком в климатической политике». Кроме того, они указывают на подрыв доверия к власти Германии «из-за тесных политико-экономических связей», которые наметились в процессе строительства трубопровода.

Напомним, к реализации проекта «Северный поток-2» стоимостью почти 10 млрд евро «Газпром» и его партнеры намерены приступить в апреле 2018 года. Предполагается, что 1200-километровый газопровод будет проложен через Балтийское море и соединит Россию и Германию, минуя Украину, Польшу и страны Балтии.

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