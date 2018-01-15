Литва продолжает зарабатывать на России «обходными путями»

За 2017 год экспорт из Литвы в Россию, несмотря на всю антироссийскую риторику политиков этой страны, вырос на 28%, достигнув показателя 3,5 млрд евро, сообщает Sputnik со ссылкой на старшего экономиста Swedbank Нериюса Мачюлиса. Для этой прибалтийской республики российский рынок по экспорту продолжает оставаться крупнейшим, опережая Латвию, Польшу, Германию и США.

При этом, несмотря на заверения литовских специалистов, что «большая часть товаров не производится в самой Литве, а реэкспортируется», вызывают в России определенные сомнения.

Так, из-за введенного в РФ эмбарго на ряд продукции из стран ЕС, практически до нуля упал экспорт молочной продукции из Литвы в Россию, но при этом Вильнюс увеличил поставки данного вида товаров в десять раз в Белоруссию. Предприниматели Литвы не скрывают, что таким образом их товар поставляется в Россию под видом белорусской продукции.

Аналогичная ситуация происходит в газовом вопросе. Литва вроде бы отказалась несколько лет назад от услуг «Газпрома» в пользу более дорогого европейского топлива, получаемого с терминала СПГ в Клайпеде. При этом страна продолжает оставаться крупным импортером газа из России. Данные закупки составляют 80% от импорта Литвы в России. После дорогих европейских закупок газа для терминала, Вильнюс вернулся к российскому топливу, который в 2017 году, купленный через данный терминал, вернулся к литовскому потребителю.

Издание отмечает, что с 2014 года инвестиционные потоки между Литвой и Россией сократились примерно в два раза и составляют по данным 2017 года 1,7 % от общего числа иностранных инвестиций из России в Литву и 4% из Литвы в РФ.

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