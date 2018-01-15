Лёд тронулся?

Денежная база – скачок в 2010 год

Пока даже верится с трудом, но свежая статистика денежной базы[1] на 1 января показывает рост почти на 21% в реальном выражении (график 1).

График 1. Темпов роста реальной денежной базы выше 20% не было 7 лет.

Источники: ЦБ, Росстат, расчёты С. Блинова. АППГ – аналогичный период прошлого года.

Последний раз такие темпы её прироста (выше 20%) наблюдались аж в ноябре 2010 (!) года, семь лет назад (см. график 1). Напомню, что темп роста ВВП в том послекризисном году составил сразу 4,5%, после чего неуклонно снижался вплоть до кризиса 2015 года.

Важно также, что и в реальном выражении денежная база установила исторический максимум, превысив значения января 2014 года (график 2).

График 2. Реальная денежная база превзошла докризисный максимум.

Источники: ЦБ, Росстат, расчёты С. Блинова

Ускорить темпы роста денежной базы следовало давно, Эксперт-Онлайн уже писал об этом (см. например "Запоздалый оптимизм Орешкина").

Теперь дело за малым: чтобы такие же темпы (выше 20%) реализовались не только в реальной денежной базе, но и в реальной денежной массе. Тогда рост ВВП на 5% и более станет лишь вопросом времени, и мы увидим его через 3-6 месяцев. Но о том, что темпы роста денежной массы по итогам 2017 года (т.е., на 1 января 2018 года) вырастут, можно говорить уже вполне уверенно. В последний рабочий день января мы сможем убедиться в этом на нашем традиционном "денежном светофоре".

О причинах роста денежной базы

Причины роста денежной базы в конце 2017 года пока не до конца ясны. Понятно лишь, что виновниками торжества являются либо Минфин, либо Центральный банк.

Минфин, по идее, мог способствовать росту денежной базы, отдав, например, Центробанку валюту из Резервного фонда, получив взамен «свеженапечатанные» Центробанком рубли и влив их в экономику. Центральный банк, с другой стороны, мог невольно поспособствовать росту денежной базы, спасая крупные банки, оказавшиеся в тяжёлой ситуации во втором полугодии 2017 года.

И в том, и в другом случае экономика выигрывает, получив долгожданный и существенный приток свежей ликвидности. Есть надежда, что нынешнее быстрое расширение денежной базы — не превратность метода ЦБ или Минфина, а результат осознанной кредитно-денежной политики, нацеленной на ускорение экономического роста в России. Был ли всплеск реальной денежной базы в конце 2017 года случайной оттепелью или лёд наших финансовых рек действительно тронулся, мы увидим довольно скоро — по финансовой статистике первого квартала 2018 года.