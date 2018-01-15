Москва выведет «из тени» причастных к отстранению сборной России от Олимпиады - 2018

Россия готовится ввести санкции против некоторых функционеров ВАДА после завершения Олимпиады в Южной Корее. Сейчас идет согласование возможных санкций, которые будут применены к конкретным персонам, пишут «Известия».

Однако это всего лишь часть мер по наказанию виновных в отстранении российской сборной от Игр в Пхёнчхане, основная задача, по заявлению главы комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрея Климова, «вывести на свет божий» людей, которые использовали WADA «за спиной Международного олимпийского комитета и подталкивали к отстранению сборной РФ от участия в Олимпиаде», сообщает издание, которое уточняет, что таких персон на данный момент насчитывается около десяти. В основном это граждане США и Великобритании. Совфед также изучает материалы по влиянию на решение об участии сборной России в Олимпиаде 2018 года ФБР США и спецпрокурора США Роберта Мюллера.

«Мы определим виновных и раздадим всем по заслугам после выступления наших спортсменов на Олимпиаде», - подтвердил Климов. В частности, как пояснил парламентарий, могут быть возбуждены уголовные дела и ограничении въезда на территорию Российской Федерации.

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