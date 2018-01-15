Назван самый популярный в России мессенджер

Мессенджер WhatsApp – самое популярное приложение в России. Его установили на свои гаджеты 59% пользователей смартфонов.

Согласно данным, которые приводит в своем отчёте институт современных медиа MomriInstitute, 36% пользователей по всей России предпочитают приложение Viber. Около 32% опрошенных пользователей страны пользуются мессенджером социальной сети «ВКонтакте». 14% пользователей предпочитают мессенджер Facebook.

Кроме того, удалось выяснить, что 19% пользователей гаджетов страны предпочитают Telegram. В наибольшей степени приложение распространено среди молодых людей 18-24 и 25-34 лет. При этом мужчины чаще используют Telegram, чем женщины

Более половины участников опроса используют Telegram постоянно, всего 30% из них открывают приложение редко или никогда, передаёт сайт газеты «Известия».

Мессенджер – система мгновенного обмена сообщениями, система обмена мгновенными сообщениями, службы мгновенных сообщений (Instant Messaging Service, IMS), программы онлайн-консультанты(OnlineSaler) и программы-клиенты (Instant Messenger, IM) для обмена сообщениями в реальном времени через Интернет. Могут передаваться текстовые сообщения, звуковые сигналы, изображения, видео, а также производиться такие действия, как совместное рисование или игры. Многие из таких программ-клиентов могут применяться для организации групповых текстовых чатов или видеоконференций.

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