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Москва, 15.01.2018

При нападении на школу в Перми пострадало 9 человек

«Expert Online» 2018

Утром 15 января двумя преступниками в масках было совершено нападение на учительницу и учеников школы № 127 в Перми, сообщает министерство территориальной безопасности Пермского края.  

К настоящему моменту ведется следствие. Дело возбуждено по статье 105 УК РФ «покушение на убийство двух и более лиц».

Двое совершивших преступление уже задержаны сотрудниками пермского МВД.

Сообщается, что преступники попали в школу через главный вход, во время нападения некоторые дети могли убежать  и спрятаться в соседнем торговом центре.

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