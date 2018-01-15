При нападении на школу в Перми пострадало 9 человек

Утром 15 января двумя преступниками в масках было совершено нападение на учительницу и учеников школы № 127 в Перми, сообщает министерство территориальной безопасности Пермского края.

К настоящему моменту ведется следствие. Дело возбуждено по статье 105 УК РФ «покушение на убийство двух и более лиц».

Двое совершивших преступление уже задержаны сотрудниками пермского МВД.

Сообщается, что преступники попали в школу через главный вход, во время нападения некоторые дети могли убежать и спрятаться в соседнем торговом центре.

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