Путин попросил найти деньги на здравоохранение и образование

В администрации президента и министерствах просчитывают увеличение расходов бюджета на образование, здравоохранение и инфраструктуру, сообщают «Ведомости» со ссылкой на участников совещаний и федеральных чиновников.

Как сообщает издание, с такой просьбой к чиновникам, отвечающим за бюджет, обратился президент РФ Путин, который пока не дал никаких официальных распоряжений на данный счет в профильные министерства.

Идею увеличения расходов на эти сферы поддерживают в частности помощник президента Андрей Белоусов и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, которая считает, что при подобном раскладе необходимо провести структурную реформу отраслей.

Собеседники «Ведомостей» сообщают, что деньги предлагается высвободить посредством сокращение части расходов, увеличение налогов или смягчения бюджетной политики.

Подобный «бюджетный маневр» предлагался Владимиру Путину и перед выборами 2011 года, однако, реформам помешали низкие цены на нефть, события на Востоке Украины и санкции со стороны Запада.

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