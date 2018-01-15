Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 16.01.2018

Расследованием трагедии в Перми займется правительственная группа

«Expert Online» 2018

 

Из-за трагических событий в школе  № 127 Перми по последним данным пострадало 13 человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. По сообщению следствия, драку с применением ножей устроили двое подростков, которые таким образом выясняли отношения между собой. В большинстве своем пострадали дети 4 Б класса, которые хотели помешать драке, а также учительница, которая пыталась собой закрыть своих учеников.
По предварительным данным зачинщикам трагедии по 16 лет и один из них ранее наблюдался в психоневрологическом диспансере.
Для выяснения причин и обстоятельств поножовщины в школе № 127 в Перми создана специальная рабочая группа правительства РФ, которую возглавляет  министр образования и науки России Ольга Васильева.

Происшествия. Новости Перми и Пермского края: При нападении на школу в Перми пострадало 9 человек

Распечатать
    Реклама

    Выставка upakovka расширяет влияние

    Все новые решения для упаковочной отрасли на одной выставочной площадке в Москве 23–26 января 2018 года.
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара обвалился к рублю на новостях из США
      Курс доллара обвалился к рублю на новостях из США
    2. Курс доллара перешел к глобальному падению
      Курс доллара перешел к глобальному падению
    3. Доллар обвалился на фоне намерений Китая приостановить покупку гособлигаций США
      Доллар обвалился на фоне намерений Китая приостановить покупку гособлигаций США