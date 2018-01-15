Расследованием трагедии в Перми займется правительственная группа

Из-за трагических событий в школе № 127 Перми по последним данным пострадало 13 человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. По сообщению следствия, драку с применением ножей устроили двое подростков, которые таким образом выясняли отношения между собой. В большинстве своем пострадали дети 4 Б класса, которые хотели помешать драке, а также учительница, которая пыталась собой закрыть своих учеников.

По предварительным данным зачинщикам трагедии по 16 лет и один из них ранее наблюдался в психоневрологическом диспансере.

Для выяснения причин и обстоятельств поножовщины в школе № 127 в Перми создана специальная рабочая группа правительства РФ, которую возглавляет министр образования и науки России Ольга Васильева.





Происшествия. Новости Перми и Пермского края: При нападении на школу в Перми пострадало 9 человек