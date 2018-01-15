Кампания против роcсийских футболистов перед ЧМ-2018 набирает обороты

Футболисты сборной России собирались применять допинг во время домашнего чемпионата мира 2018 года, который пройдёт предстоящим летом в нашей стране.

При этом планировалось подменять пробы мочи игроков на турнире, чтобы они могли безнаказанно употреблять запрещенные вещества, передаёт Daily Mail со ссылкой на источники, близкие к бывшему главе Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

Также стало известно, что ФИФА планирует провести расследование этого вопроса и пообщаться с Родченковым в ближайшее время.

Напомним, ещё в начале декабря в британской прессе появилась информация, что ФИФА подозревает в применении допинга 34 российских игроков, 23 из которых входили в заявку сборной РФ на ЧМ-2014.

В свою очередь РФС назвал фамилии 11 игроков, включая женщин и иностранцев, чьи пробы были на рассмотрении ФИФА. Это Роман Шишкин, Сергей Игнашевич, Владимир Габулов, Марио Фернандес, Сергей Чепчугов, Олеся Машина, Благой Георгиев, Дарья Мещерякова, Владимир Обухов, Кейсуке Хонда и Пётр Немов.

Ранее сообщалось, что Россия готовится ввести санкции против некоторых функционеров WADA после завершения Олимпиады в Южной Корее. В настоящее время идёт согласование возможных санкций, которые будут применены к конкретным персонам.

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