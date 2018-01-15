Собчак назвала жителей Крыма «неполноценными»

Скандально известная телеведущая Ксения Собчак, выдвинутая кандидатом в президенты от партии «Гражданская инициатива», заявила, что жители Крыма являются «неполноценными по отношению к остальному миру».

По её мнению, регион с каждым годом будет нищать, люди на полуострове будут жить плохо, передаёт сайт «Комсомольской правды».

«Мы же сами говорим, что Крым – часть России, – Собчак. – Но почему на территории Крыма, за который вы так ратуете, нет ни одного отделения Сбербанка? Почему эти люди не могут выезжать за границу? Почему в Крыму не проводится ни один матч чемпионата мира по футболу? Потому что туда никто не приедет. Потому что Сбербанк оштрафуют»

При этом она отметила, что хочет, чтобы жители Крыма были частью большой страны и полноценными жителями.

«Сейчас же жители Крыма неполноценны по отношению к миру. Я против этого», – резюмировала телеведущая.

Напомним, ранее сообщалось, что в США вспомнили об историческом праве России на Крым.

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