Срочно: Великобритания направила истребители для перехвата российских самолётов

15 января для перехвата российских самолётов британские истребители «Тайфун» были экстренно подняты в воздух по тревоге с авиабазы Лоссимут, расположенной в Шотландии.

«В настоящее время операция продолжается», – цитирует ТАСС представителя военного ведомства Великобритании.

В свою очередь в пресс-службе британского Минобороны уже подтвердили факт задействования «Тайфунов». При этом там пока отказываются официально подтверждать принадлежность военных самолётов, приблизившихся к воздушному пространству Великобритании.

«Это операция, которая продолжается, поэтому мы не будем предоставлять никакой дополнительной информации, пока она не завершится», - резюмировал представитель военного британского ведомства.