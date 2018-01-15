Стали известны сроки возобновления авиарейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх

Авиарейсы между городами РФ и популярными у наших соотечественников египетскими курортами Хургадой и Шарм-эль-Шейхом возобновят не ранее второй половины 2018 года.

В настоящее время обсуждаются технические параметры возобновления прямых перелётов между Москвой и Каиром. Урегулирование всех деталей может занять порядка месяца, и первые самолёты отправятся в середине февраля. Однако пока речи о возобновлении прямого авиасообщения с курортными аэропортами Хургады и Шарм-эль-Шейха нет, передаёт «Интерфакс».

По данным агентства, которое ссылается на свой источник, знакомый с ситуацией, открытие авиасообщения с курортами Египта потребует от местных властей усиления мер безопасности в аэропортах Хургады и Шарм-эль-Шейха.

При этом собеседник агентства подчеркнул, что должна быть технически и административно гарантирована безопасность пассажиров российских рейсов, а также российских воздушных судов.

«Чтобы убедиться в том, что меры соблюдаются, необходимо проведение инспекций», - рассказал он. По его словам, точная дата следующей контрольной поездки ещё не назначена. Но, предположительно, самолёты из России полетят в Хургаду и Шарм-эль-Шейх ближе к осени 2018 года.

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