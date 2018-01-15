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Москва, 16.01.2018

В Минфине рассказали, будет ли повышение НДФЛ

«Expert Online» 2018

В Министерстве прокомментировали появившуюся информацию о возможном повышения ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Как рассказал глава департамента налоговой и таможенной политики Алексей Сазанов, повышение НДФЛ в ведомстве даже не обсуждается.

Кроме того, по его словам, в Минфине не выходили с подобными инициативами. При этом, Сазанов допустил, что данный вопрос может обсуждаться за пределами ведомства.

Напомним ранее в СМИ появилась информация о том, что возможность повышения ставки НДФЛ обсуждается на совещаниях у президента. При этом указывалась возможная ставка налога в 15%.

Налог на доходы Физических Лиц (НДФЛ 2018): Налоги-2018 - новые правила игры

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