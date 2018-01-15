В службе помощи пригласили россиян начать год с милосердия

Принять участие в интерактивной акции «Начни год с милосердия» и таким образом помочь одиноким старикам, детям-сиротам, тяжелобольным людям и инвалидам пригласили россиян в Православной службе помощи «Милосердие». Даже небольшое, но регулярное пожертвование может оказать существенную помощь.

Перечислив целевым образом 334 рубля, жертвователь оплатит одно занятие в развивающем центре «Елизаветинский сад», куда принимают практически беспомощных детей с тяжелой формой ДЦП. Пожертвованием в 450 рублей можно оплатить 6 часов профессионального ухода за одинокими стариками, живущими в Свято-Спиридоньевской богадельне. А пожертвования тех, кто стал Другом милосердия, распределяются в зависимости от текущих нужд подопечных службы, объединяющей 27 социальных проектов.

В рамках акции предлагается оформить регулярное пожертвование на один из проектов службы «Милосердие» на специальном сайте. Там можно узнать обо всех направлениях помощи и узнать, во сколько обходится её час или день, те час и день, которые непременно кому-то помогут и кого-то спасут.