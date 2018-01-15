В США началось разбирательство по новому «урановому» делу

В США возбуждено новое уголовное дело по откатам за российский уран, сообщает BBC. Разбирательство ведется против бывшего президента компании Transport Logistics International Марка Ламперта, которого американский Минюст обвиняет во взятках россиянину Вадиму Микерину, который с 2004 по 2010 года занимал должность главы американского отдела «Техснабэкспорта» и в настоящий момент находится в тюрьме США за «сговор с целью отмывания с денег».

В ведении Микерина находилась продажа за океан «низкообогащенного урана из снятых с вооружения российских ядерных боеприпасов», за которые, по версии американцев, он получал «откаты от американских фирм, желавших заключить с "Техснабэкспортом" выгодные контракты на их доставку».

Ламперт обвиняется по данным фактам, ему грозит срок за «сговор с целью нарушения законодательного запрета на дачу взяток за границей и мошенничества», сообщает издание. Сам подсудимый, по сообщению адвакатов, категорически отрицает наличие факта любых сговоров с россиянином.

Американская пресса уже связала уголовное дело против Ламперта с недавним скандалом вокруг продажи Росатому уранодобывающей компании Uranium One, что составляет пятую часть американских месторождений урана. Сделка была одобрена в 2010 году, когда во главе Госдепа стояла Хилари Клинтон.

И хотя сама политик, категорически отрицала отношение к контракту, журналисты New York Times утверждают, что чета Клинтонов получила на счет своей благотворительной организации пожертвование в несколько миллионов долларов от сторонников продажи канадской уранодобывающей компании российской корпорации.