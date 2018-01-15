Россия вряд ли когда-нибудь расстанется с Крымом и это факт, с которым Америке придется смириться и отказаться от прежней риторики в адрес Москвы из-за присоединения полуострова, высказал свое мнение преподаватель Военно-морского колледжа США в Ньюпорте Лайл Голдстайн в статье, вышедшей на сайте National Interest. Белому Дому также стоит начать новую политику в отношении с Россией, исходя из данных реалий, считает американский профессор.

Историк напомнил, что Крым вошел в состав Российской Империи еще в 1783 году и русская армия не раз защищали полуостров в кровопролитных сражениях Крымской войны и Второй мировой. При этом Америка в ходе Крымских компаний поддерживала Россию в ее борьбе оружием и медикаментами, что подчеркивает признание американскими властями прошлого российской принадлежности Крыма, и демонстрирует курьезность попыток сегодняшней американской администрации оспорить ее.

«Более глубокое знание истории могло бы помочь американским властям сформировать более ответственную политику и остановить «свободное падение» российско-американских отношений», — отмечает Голдстайн.

Напомним, по результатам референдума в марте 2014 года большинство жителей Крыма проголосовала за воссоединение с Россией, что вызвало негативную реакцию западных политиков и ухудшило отношения между Россией и США по всем вопросам взаимодействия.

Новости Крыма: Мост воссоединения