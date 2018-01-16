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Москва, 17.01.2018

Эрдоган заявил о нежелании звонить Трампу первым

«Expert Online» 2018

Президент Турции Эрдоган сообщил, что у него нет намерений первым звонить американскому коллеге Дональду Трампу. Как предполагалось, лидеры должны обсудить ситуацию в Сирии.

«Я и не думаю сам звонить ему, чтобы обсуждать эту тему», — ответил Эрдоган на вопрос журналиста по этой теме, передает телеканал Haber Turk.

При этом, как отметил глава Турции, он поддерживает контакты с Москвой по ситуации в Сирии. Ранее прошли телефонные переговоры между Эрдоганом и Путиным. Лидеры обсудили основные аспекты по ситуации в Сирийской Арабской Республике, а также согласовали действия России, Турции и Ирана в свете договоренностей, достигнутых в Астане, в частности о режиме прекращения боевых действий и создании зон деэскалации.

Ситуация в Сирии сегодня: Сирия - больше, чем просто победа

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