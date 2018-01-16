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Москва, 16.01.2018

Фонд развития промышленности выделил средства компании по производству эндопротезов суставов

«Expert Online» 2018

Российский фонд развития промышленности предоставил предприятию «НЭВЗ-Керамикс» средства в размере 150 млн рублей под 5% годовых сроком на 5 лет на развитие производства отечественных эндопротезов тазобедренного сустава. Средства выделены в рамках флагманской программы Фонда «Проекты развития». Компания «НЭВЗ-Керамикс» стала 37 по счёту производством, запущенным благодаря финансовой помощи ФРП.

Предприятие «НЭВЗ-Керамикс» занимается выпуском высокотехнологичной медицинской продукции -  прогрессивных аналогов протезов западных образцов, при этом срок отечественных керамических протезов в два раза выше и достигает 20 лет, что помимо вытеснения с рынка импортных протезов, поможет снизить количество повторных операций.

Сегодня в России потребность в эндопротезах с высокими показателями продолжительности эксплуатации почти полностью покрывается импортной продукцией.

Российское предприятие планирует исправить данную статистику, заняв  в ближайшие годы до 20% рынка эндопротезов тазобедренного сустава.

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