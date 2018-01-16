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Москва, 17.01.2018

Голодец анонсировала налоговые льготы для малоимущих

«Expert Online» 2018

Ольга Голодец – заместитель главы российского правительства – анонсировала налоговые льготы для малоимущих. По её словам, конкретные предложения по этой теме появятся уже в самое ближайшее время.

Об этом чиновник заявила в кулуарах Гайдаровского форума, передает РИА Новости.

Голодец также подчеркнула, что на данный момент в правительстве обсуждаются разные варианты снижения налоговой нагрузки на малообеспеченные слои населения.

«В сегодняшней ситуации налоговые платежи являются регрессивными. Граждане, у которых высокий доход, имеют право на компенсацию, например, в части добровольного медицинского страхования, в то время как люди с низким доходом такой возможности лишены», – резюмировала вице-премьер.

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